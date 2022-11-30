江澤民逝世︱國慶70周年大會最後公開露面　須攙扶登天安門　官媒以外不時「現身」

【有線新聞】江澤民最後一次公開露面，是在2019年國慶70周年大會，他在兩人攙扶下前往天安門城樓觀看閱兵儀式。

江澤民最後一次公開露面是在2019年國慶70周年大會，與習近平和胡錦濤同場，江澤民在兩人攙扶下前往天安門城樓觀看閱兵儀式，在等待儀式開始期間可見他能夠自行站立。於同年7月29日，當局為前總理李鵬於八寶山革命公墓舉辦告別儀式，江澤民夫婦亦有出席，於旁人攙扶下鞠躬致哀，又慰問家屬。他再對上一次出席公開場合，已是2017年10月25日會見出席十九大的黨代表。

在十九大的開幕及閉幕會議，江澤民均有出席，更不時以放大鏡閱讀報告，不過，官方提供的畫面，江澤民在入場及與習近平握手時身影均被人遮擋。2012年11月8日中共十八大開幕，首位進場的是即將退任的黨總書記胡錦濤，江澤民緊隨其後，帶領一眾已退休十年的政治局常委，座位也是在正中、胡錦濤旁邊。

隨著習近平接任，江澤民的名字再出現於官方媒體，要待至兩個月後，中央軍委原秘書長楊白冰的追悼會致送花圈，當時新華社發專稿，指江澤民主動向中央要求今後在黨和國家領導人的禮賓排名中，要將自己同其他老同志排在一起，換言之不再凌駕於其他政治局常委之上。不過在官方媒體以外，就不時見到江澤民的身影。

2013年4月，微博上就有他遊覽揚州的照片。而在2013年7月，外交部更罕有地發稿，指他與太太在上海西郊賓館會見並邀請了美國前國務卿基辛格及其家人。會面上江澤民指習近平是一位非常能幹，有智慧的國家領導人，雖然中國還有很多困難可以克服，但他對新一屆領導班子充滿信心。當時評論相信領導層內部出現過爭論，江澤民力挺習近平可以視為兩人已經達成協議。