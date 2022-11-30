江澤民逝世︱六四事件後掌政　將「三個代表思想」寫入黨章　容許私營企業家入黨

【有線新聞】江澤民於八九六四事件後擔任中國最高領導人，其主政期間，中國進入高速發展時期，經濟體系逐步走向市場經濟。他又將「三個代表思想」寫入黨章，容許私營企業家加入共產黨。

八九民運，各地都有示威活動，當時的上海市委書記江澤民查封《世界經濟導報》，強硬作風受到鄧小平賞識。六四事件前，就被上調北京，六四事件後，趙紫陽被逼落台，鄧小平推舉江澤民做黨總書記。江澤民表示：「這次中央領導核心作了一些人事調整，但是黨的十一屆三中全會以來的路線和基本政策沒有變。」

到十一月，鄧小平再將軍委主席一職交予江澤民，鄧小平說：「他是合格的軍委主席，因為他是合格的黨總書記。」

之後的中共十四大，江澤民確立鄧小平理論。江澤民表示：「這個問題的核心，是正確的認識和處理，計劃經濟與市場的關係。」

九三年江澤民接任國家主席，進一步集黨、政、軍權力於一身，之後中國擺脫極左思潮的影響，加快改革開放的步伐，經濟每年以雙位數高速增長，國家體制亦逐步走向市場經濟，民眾的生活水平不斷提高。九七年鄧小平去世，江澤民在追悼會上表現哀傷。

之後的中共十五大與人大換屆，江澤民再次連任國家主席、黨總書記和中央軍委主席。九九年的五十周年國慶，江澤民檢閱三軍，向外界展示在他主政下國力提升。

在評價六四問題上，江澤民亦無絲毫退讓。他表示：「中國共產黨和中國政府對這場政治風波，早已作出正確的結論，事實已經證明，一個十二億多人口的國家，如果沒有穩定的社會政治環境，就不可能有今天這樣，改革開放的新局面。」

主政十三年，江澤民對中共最大的改變，是提出「三個代表思想」。02年中共十六大將三個代表思想寫入黨章，容許私營企業家可以入黨。外界認為，中共原本的無產階級政黨性質已經改變。江澤民由零二年十六大開始，先後卸任黨總書記、國家主席職位，04年辭去中央軍委主席職務，雖然已無公職在身，但在重要場合，他依然處於顯要位置，最矚目是09年建國六十週年，江澤民與時任總書記胡錦濤一起閱兵，令外界都相信在胡錦濤執政期間，江澤民於中共核心內仍然具有一定影響力。