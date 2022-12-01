內地昨增3.5萬宗本地個案　孫春蘭：防疫面臨新形勢新任務

【有線新聞】內地周三新增超過3.5萬宗新型肺炎本地個案。國務院副總理孫春蘭在國家衛健委召開座談會時表示，Omicron病毒致病性減弱，疫情防控面臨新形勢新任務。

內地逐步放寬防控。國務院副總理孫春蘭周三在國家衛健委召開座談會提到，近三年來的防疫因應時勢調整完善防控措施，先後印發九版防控方案以及推出二十條優化措施；隨著Omicron病毒致病性減弱、疫苗接種普及和防控經驗積累，內地疫情防控面臨新形勢新任務；強調要落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

《人民日報》周四亦發文指，長期封控不獨影響民眾正常生產生活秩序，也容易造成焦慮情緒，必須避免類似情況；強調封控管理要快封快解和應解盡解，減少為民眾帶來不便。

內地多個省市防疫措施近日陸續鬆綁。除了廣州多區解封之外，另一個疫情重災區重慶，周三起中心城區亦分區分類逐步放開，密切接觸者符合條件可居家隔離。河南鄭州周二解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。

內地周三新增35800宗本地個案，廣東有近8000宗，近九成來自廣州。重慶有超過6600宗。北京單日新症突破5000宗，當地加強重點單位防控，養老院、福利院等實施閉環管理。山西、四川都有逾千宗個案。