內地增近3.5萬宗本地個案　多地放寬防控　孫春蘭：主動優化政策是防疫重要經驗

【有線新聞】內地周四新增近3.5萬宗新型肺炎本地個案，多個省市繼續放寬防控措施，國務院副總理孫春蘭表示，主動優化完善防控政策，是中國疫情防控的一條重要經驗。另外，台灣新增約1.4萬宗本地個案，再多29人死亡

國務院副總理孫春蘭周四繼續在國家衛健委召開座談會表示，中國堅持穩中求進，主動優化完善防控政策，是疫情防控的一條重要經驗；又稱近三年抗疫過程中，中國醫療衛生和疾控體系都能經受考驗，擁有有效診療技術和藥物，特別是中藥；而群體疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力減弱等，都為進一步優化和完善防控措施，創造有利條件。

《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文，重申內地決不能重回大規模封控，但有很多現實難題要解決，包括公共政策要統一、確保治療或緩解的藥物供應等，必須保護好之前的防控成果。

多個省市繼續放寬防控。四川成都市民即日起出示綠碼即可進入公共場所及乘坐公共交通工具；深圳部分小區和商場亦不再檢查核酸；廣州番禺區都宣布，有序恢復社區正常流動和生產生活秩序。

內地周四新增34772宗本地個案，廣東佔最多，再多7792宗，當中超過6600宗來自廣州。市防疫部門稱，檢測策略雖有所調整，仍會針對重點人員開展核酸檢測，設置一定數量便民採樣點，又鼓勵家庭自備抗原試劑。鄰近的佛山317宗，深圳175宗。

另外，重慶有6536宗，北京再多近4000宗，山西、四川、雲南都破千宗。