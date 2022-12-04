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神舟十四號載人飛船順利在東風著陸場著陸
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2022年12月04日
中國在線
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【有線新聞】神舟十四號載人飛船完成六個月在軌任務，順利降落東風著陸場。
飛船經過大約八小時航程後成功進入大氣層，推進艙和返回艙分離，之後穿過黑障區數分鐘，在距離地面十公里的時候張開降落傘，這次也是中國載人航天工程，首次在夜間嚴寒的天氣降落，到晚上8時09分返回艙順利在東風著陸場降落。飛船在早上11時01分與太空站天和核心艙完成分離，三名航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲亦結束在太空站183天任務。
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