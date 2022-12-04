神舟十四號返回艙安全著陸 　指令長陳冬：感到驕傲

【有線新聞】 神舟十四號完成六個月的在軌工作安全返回地球，順利在內蒙古東風著陸場降落，三名航天員指身體狀況良好。

飛船經過大約八小時航程後，成功穿過大氣層並張開降落傘。到晚上8時09分返回艙順利在東風著陸場降落，搜救人員隨即趕到現場，開始返回艙的回收工作。 神舟十四號指令長陳冬隨後作出報告：「神舟十四號報告，已經安全著陸。陳冬感覺良好，劉洋感覺良好，蔡旭哲感覺良好」「北京明白，祝賀神舟十四號。你們辛苦了向你們致以崇高的敬意。」神舟十四號指令長陳冬在工作人員協助下首先出艙，又與在場人士揮手：「六個月忙碌而又充實的太空之旅，很有幸見證了中國空間站基本構型建成，我們像流星一樣回到祖國的懷抱，我為偉大祖國感到驕傲。」接著到第二位航天員劉洋 ：「回到祖國的懷抱很踏實、很安心，見到親人同胞很激動、很親切，中國航天永遠值得期待。」最後航天員蔡旭哲也順利出艙：「首次六個月的飛行，星河燦爛、一覽無遺，希望有朝一日重返太空家園。」

三名航天員會安排乘坐專機直接返回北京，而這次也是中國載人航天工程，首次在夜間嚴寒的天氣下降落。神舟十四號飛船在星期日早上11時01分，與太空站天和核心艙完成分離，，三名航天員亦結束在太空站183天任務，期間神十五也順利升空完成首次在軌輪換。中國航天工程正式開啟太空站長期有人駐留模式。