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習近平等黨和國家領導人護送江澤民遺體到八寶山火化
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2022年12月05日
中國在線
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【有線新聞】已故前國家主席江澤民遺體今日在北京火化，早上解放軍總醫院至八寶山一帶，沿路都警察駐守。
據新華社報道，習近平等一眾黨和國家領導人到醫院為江澤民送別，並護送遺體到八寶山革命公墓火化，在公墓前一段道路，一早架起了圍欄。治喪委員會早前公布，江澤民追悼大會將會在周二上午十時在人民大會堂舉行，屆時會全國默哀三分鐘。
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