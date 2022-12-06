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前國家主席江澤民追悼大會在北京舉行 全國人民默哀3分鐘
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2022年12月06日
中國在線
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【有線新聞】前國家主席江澤民追悼大會早上在北京人民大會堂舉行，全國人民默哀3分鐘。
中央政治局常委蔡奇：「江澤民同志追悼大會開始。」大會早上10時開始，全場為江澤民默哀三分鐘。江澤民遺孀王冶坪都有在場，國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人出席。
習近平在悼詞中讚揚江澤民是傑出領導者，對失去一位偉大人物感到無限悲痛。
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