專家指Omicron減弱助優化防控　倡新型肺炎易名「新冠病毒傳染病」

【有線新聞】內地周二疫情進一步回落，新增2.5萬多宗本地個案。10名內地專家認為Omicron病毒減弱，有助持續優化防疫措施，絕大部分病例屬無症狀或輕症，倡議居家隔離，並建議將新型肺炎改名為「新冠病毒傳染病」。

內地持續為防疫措施鬆綁。新華社早前發表名為《抗疫最困難時期已經走過》的文章，強調Omicron病毒致病力在減弱，加上疫苗接種普及和防控經驗積累，都為持續優化完善防控舉措奠定基礎和提供條件。

有內媒周二報道引述北京中醫藥大學黨委書記谷曉紅稱，她和10多名專家開會後達成共識，鑑於無症狀和輕症患者佔九成，加上現有預防措施無法完全避免感染風險，預防思路也應從被動檢測轉向主動預防，建議將新型肺炎改名為「新冠病毒傳染病」。

另外有專家接受央視訪問時亦表明，患者如有發熱、咽喉痛和乏力等症狀，用中藥治理都有一定療效。北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示：「用點解熱鎮痛藥，物理降溫或者是在醫生指導下吃一些中藥、一些抗病毒藥等等這些。出現發熱這些表現以後不用恐慌，就像感冒一樣，平常心對待它。」他又建議對患者實行分層救治，一般患者可在家觀察治療，將有限的醫療資源留給重症高風險人群。

內地周二新增2.5萬多宗本地個案，廣東再多4900多宗，其中3300多宗來自廣州。官媒《人民日報》旗下《健康時報》周三報道指，廣州多區調整防疫管控一星期後，市內多家醫院門診就診人數並無大幅增加。而深圳、中山、揭陽、東莞、清遠等地都新增逾百宗個案。

至於北京再多近4000宗，重慶超過3700宗。山西、黑龍江、陝西和四川都錄得1000宗或以上病例。