內地公布新十條優化防控措施　無症狀感染者和輕症患者居家隔離

【有線新聞】內地新型肺炎疫情進一步回落，國務院發布新的防控措施，包括無症狀感染者和輕症患者可居家隔離等。國家衛健委表示，這次優化措施主要是針對國內各類的疫情防控，現階段暫時不會調整現行入境隔離措施。

國務院聯防聯控機制公布新的十條優化防控措施，包括優化隔離方式，無症狀感染者及輕症病例一般採取居家隔離，第六及第七日核酸檢測CT值大過或等於35就可以解除，密切接觸者也採取居家隔離五日。

措施又要求要精準劃分風險區域，按樓宇、樓層、住戶等劃定高風險區域，不可隨意擴大，亦不可採取各種形式的臨時封控，連續五日無新增確診就要及時解封，同時也不可按照行政區域開展全員核酸檢測。

當局又強調嚴禁以各種方式封堵消防通道及住宅大門，確保市民外出就醫及遇到緊急事故時道路暢通。另外，當局指非高風險區域不可限制人員流動，不准停工、停業、停產，各地藥點要正常營運，不准隨意關停，沒有疫情的學校也要開展正常的面授課堂，加強查清有慢性病等的民眾和分類管理，又要加快推進長者接種新冠疫苗。

內地持續為防疫措施鬆綁，新華社早前發表名為《抗疫最困難時期已經走過》的文章，強調Omicron病毒致病力在減弱，加上疫苗接種普及和防控經驗積累都為持續優化完善防控舉措，奠定基礎和提供條件。

內地周二新增2.5萬多宗本地個案，廣東再多4900多宗，其中3300多宗來自廣州，至於北京再多近4000宗，重慶超過3700宗，山西、黑龍江、陝西和四川都錄得1000宗或以上病例。