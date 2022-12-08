疾控專家料全國八至九成人受感染　傳山東多間方艙患者即日起可回家

【有線新聞】內地周三新增2.1萬宗新型肺炎本地個案，多地持續為防控措施鬆綁。有傳山東多間方艙醫院即日起，所有人無論陰性或陽性都可以回家。有內地疾控專家估計，全國八至九成人口最終都會受過感染。

內地周三公布新十條優化防控措施，進一步為各地防控鬆綁。有內媒報道稱，全國多地核酸採樣和檢測實驗室改造等採購項目，都因疫情政策調整等影響下，宣布終止或暫停，包括山東、四川和浙江等主要省市。

「大巴車過來接送回家，不管陰（性）的陽（性）的，全部清空。」不單是濟南這間方艙醫院，網傳山東多間方艙周三起都陸續將隔離的人放回家，大批人排隊等候巴士接送，當中不少人檢測結果仍是陽性。

排隊的不止在方艙，全國多地藥房近日有不少民眾排隊，購買包括連花清瘟膠囊和布洛芬等多款感冒鎮痛藥物，北京多間藥房更出現斷貨。就算在線上平台，這些藥物都幾乎售罄。

中國疾控中心原副主任馮子健日前接受內媒訪問時表示，根據數學模型測算，當內地真正面對第一波疫情大規模爆發衝擊時，感染率最高可達約60%，隨後會逐步回落到平穩期，估計最終有80%到90%的人都會受到過感染。

內地周三新增2.1萬宗新型肺炎本地個案，廣東佔最多，有4,150宗，當中近2,700宗來自廣州。廣州地鐵職員周三晚起陸續拆除站內的健康碼。深圳和珠海有過百宗，北京和重慶都超過3,000宗。