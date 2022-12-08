河南女拍片控訴父親遭多人打死　警方：舉報人涉違法犯罪受查

【有線新聞】河南開封一名少女早前實名舉報，父親在去年被多人圍毆致死。影片曝光後引發熱議，網傳該名少女之後被人帶走，目前失蹤；不過當地警方卻說，該少女因涉嫌違法犯罪正接受調查。

舉報人葉冰艷說：「我叫葉冰艷，家住開封市杞縣板木鄉前營村。我爸於2021年6月28日在村頭農家宴就餐時，與侯堂村劉青彥、劉青義兄弟發生口角，一言不合就對我爸大打出手。在飯店內打過之後，又拉到飯店門口打，直至我爸昏死路邊，他們揚長而去。」

這位姓葉的少女早前拍片，實名舉報上述姓劉兄弟連同幾個人圍毆他的父親，將他打至重傷後逃離現場，直至數小時後才被鄰居發現，可惜送院後搶救無效身亡，而打人的疑兇至今仍逍遙法外。

她和母親礙於對方是惡勢力，即使事隔超過一年，仍是有家歸不得，被迫流浪外地；拍片就是希望執法部門介入，還他們家一個公道：「我們實在走投無路，不知道該怎麼辦。朗朗乾坤，在中國法治社會的今天，我相信法律會給我們一個公道。」

片段一出迅即引發廣泛議論。有網傳消息稱少女拍完片後，在周二被至少7到8個男人搶走手機並強行帶走，至今仍然失蹤。

不過此事很快就峰迴路轉，因為當地警方給出這樣的解釋。有杞縣公安局職員說：「她那人現在在我們公安局，人沒有事。她那個現在涉嫌違法犯罪，現在正在處理調查中。」警方無解釋該少女涉嫌干犯甚麼罪行，又稱當局去年已就此案通報，並依法將兩名姓劉男人刑事拘留，案件亦已移交法院處理。