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廣東海警檢近750走私凍肉 案值約5000萬元人民幣
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2022年12月09日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】廣東海警近日破獲一宗走私案，檢獲近750噸走私凍肉，案值約5000萬元人民幣。
廣東海警上月23日晚上，在珠海崖門口東附近海域截停一艘可疑鐵殼船停船後，在30個貨櫃箱內，檢獲羊肚、牛肚等走私凍肉，共重約746噸，案值約5000萬元。
船上三人因未能提供凍肉合法來源手續及檢驗證明，涉嫌走私被捕。目前案件仍在作進一步調查。
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