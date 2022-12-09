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全國人大常委會月底舉行會議 未提及審議港區國安法釋法
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2022年12月09日
中國在線
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十三屆全國人大常委會第三十八次會議，將會在本月27至30日在北京舉行。期間將會審議《立法法》、《野生動物保護法》及《反間諜法》等多部法律的修正草案。同時亦會審議第十四屆全國人大第一次會議決定草案的議案，以及關於2021年度中央預算執行和其他財政收支審計等。但會議公告未有談及會否討論港區國安法釋法議題。
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