全國人大常委會月底舉行會議　未提及審議港區國安法釋法

十三屆全國人大常委會第三十八次會議，將會在本月27至30日在北京舉行。期間將會審議《立法法》、《野生動物保護法》及《反間諜法》等多部法律的修正草案。同時亦會審議第十四屆全國人大第一次會議決定草案的議案，以及關於2021年度中央預算執行和其他財政收支審計等。但會議公告未有談及會否討論港區國安法釋法議題。