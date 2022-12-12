中國六桌球手涉操控賽事被禁賽　常冰玉：梁文博脅迫打假波

【有線新聞】中國體壇再爆醜聞！世界職業桌球聯會宣布，六名中國球手涉嫌打假波被禁賽，其中被禁賽的常冰玉發文稱，曾被梁文博語帶威脅在比賽中打假波。

世界職業桌球聯會上星期五發聲明指，梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧及常冰玉，涉嫌在比賽中打假波操控賽果，暫停六人職業資格；中國桌球協會隨後發聲明，即時停止六人在國內的比賽資格。

官宣被禁賽的常冰玉之後發文稱，在聯會發聲明之前，梁文博曾威脅他要隱瞞真相，否則會找他麻煩；又說今年的英國公開賽第三輪比賽之前，接到梁文博電話，對方說自己下了重注，威脅他要以1比4輸給對手，最終該場賽事常冰玉真的以該比數落敗。他說因為害怕梁文博輸錢會找他麻煩，於是被迫同意對方要求。

被爆料脅迫他人打假波的梁文博是內地著名的桌球手之一，不過近年他爆出不少負面新聞，包括去年7月在英國街頭毆打一名女性友人，結果被聯會禁賽4個月。

另外，今次亦不是首次有中國桌球手被指控打假波。聯會在2018年宣布，中國球手曹宇鵬和于德陸在長達兩年半時間內，操縱多場賽事賽果，合共獲利近30萬英鎊，聯會對兩人處以6年至10年9個月不等禁賽期；中國桌球協會亦對于德陸追加處分，終身禁止他參加國內賽事。