內地多名民眾買新型肺炎保險　染疫後索賠遭拒

【有線新聞】內地多名民眾早前購買新型肺炎保險，染疫後向保險公司申請賠償，但都遭到拒絕。

「買(保險)的時候比較早啊，就是在武漢(爆疫)那個時候就在買了。買了以後呢，現在陽了，人家說奧密克戎(Omicron)不屬於新冠，保險公司不理賠。」做苦主的不獨是他，住在上海楊浦區的張先生也買了類似保險。他稱保險條款列明會賠付確診和集中隔離津貼，不過當他真的確診和接受隔離，再向保險公司申請賠償事宜時，一切卻不似預期。

保險公司跟他說，由於他接受隔離時的收治點，不符合相關保險條款中「醫院」的定義，因此無法理賠。

而住在閔行區的胡先生，早前也買了這些保險，聲稱患者最高可獲賠5000元人民幣。當他染疫並完成隔離後，申請理賠亦被拒絕。事主胡先生說：「(保險公司)說方艙提供的解除隔離文件上面，只有一個出艙的時間，沒有進方艙的這個時間點，所以沒有辦法對我這一保單進行賠付。」

對此有保險從業員表示，由於投保細則涉及大量細節，譬如出院證明、進入方艙證明等，但當中只要有一項條款不符，保險公司就不必理賠。

不過有律師就認為，如果患者因封控等因素，無法取得全部所需文件，只要患者現有的證明能互相佐證，一樣可以申請賠償。內地律師李婕音說：「很多材料的缺失，這還是要看你的被保險人，能不能證明就是他自己已經確診了陽性，相應的材料能不能互相佐證。那如果是能的，那我覺得它也是可以代替一些醫療機構，或者是他們要求的譬如出院小結。」

內地周四新增2091宗本地確診個案，廣東最多，有1065宗，大部分來自廣州。北京有428宗，重慶就有154宗。