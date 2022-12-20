四川公安破獲工程師考試作弊案　涉案金額近千萬

【有線新聞】四川公安破獲一宗特大專業工程師考試作弊案，涉案金額近千萬人民幣。

一疊疊錢從環保袋中倒出，近乎鋪滿了整張床。四川省公安催促幾名疑犯清點，發現合計有近千萬人民幣。如此大筆錢都是他們在短短兩年內，在七場專業資格考試中協助其他人作弊所得。四川公安羅玉樵說：「每年都在組織建造師、造價師這些考試作弊的行為。目前所掌握的作弊考生接近有150餘人。之前所作弊的考生，我們還在進一步開展偵查工作，絕對給全部深挖出來。」

據調查發現，作弊的考生會先將針孔攝像機藏在衫袖上，場外的疑犯通過鏡頭同步見到試題後，便會以口述方式，通過考生頸上纏繞的接收電線、口袋中的對講機以及迷型耳機，將答案說給考生聽。這些一整套的裝備器材在疑犯的窩藏住所，藏有超過一千套。

除此之外，他們還買通了監考方，將指定人員安插在考場作為監考老師。甚至在每次考試之前，都會請大師看風水、求神問卜。

四川公安黃勁松說：「該案是近年來全國最大、跨省最廣、人數最多、金額最高、犯罪嫌疑人學歷最優的特大組織考試作弊案。」

之所以說他們學歷最高，是因為這類專業考試的入場門檻一點都不低。首先要是工程類學科出身，從事建設或施工工程1至6年。公安指作弊的考生，實際上並不具備專業資格，可能會對房屋、橋樑建造等造成重大危害。