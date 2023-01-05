傳有XBB.1.5患者失禁　止瀉藥紙尿片現搶購潮　專家：不必盲目囤積

【有線新聞】內地近日網傳有患者聲稱，感染XBB.1.5病毒株後出現失禁，隨即引發止瀉藥和紙尿片的搶購潮。專家反駁說，感染後的確會有嘔吐腹瀉等症狀，但無證據表明病毒會更容易攻擊消化系統。

有內地網民周二聲稱，上海已出現Omicron亞型變種病毒株XBB.1.5的本地病例，又稱有人受病毒感染後會失禁，更呼籲民眾囤積紙尿片。消息在網上熱傳後，不少人立即「響應」，甚至搶購一款名為「蒙脫石散」的止瀉藥。

上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江反駁稱，當地目前發現的BQ.1和XBB病毒株尚未在本地社區造成傳播，認為部分XBB.1.5患者的確會出現嘔吐腹瀉，但無證據表明受感染後，病毒會更容易攻擊消化系統；重申一般的「病毒性感冒」也會出現嘔吐、腹瀉等症狀，是正常的病理反映，提醒民眾不必盲目囤積止瀉藥和紙尿片。

早前已有多名專家表示，XBB變種病毒株是去年8月在印度首次發現，其中變種分支XBB.1.5，傳至美國並成為主流病毒株，之後再傳到超過70個國家和地區。中國疾控中心周三發表名為《關於XBB.1.5毒株，這些知識您需要了解》的文章，重申BA.5.2和BF.7仍是目前內地流行的主要病毒株；又稱感染這兩種病毒後產生的中和抗體，在3個月內會維持較高水平，估計這段時間XBB系列變異株包括XBB.1.5，在中國引發大型流行的可能性極低。