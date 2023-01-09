北京市公布新一屆政協委員名單　包括多名香港政商界人士

【有線新聞】北京市公布新一屆政協委員名單，其中特邀人士包括多名香港政商界人士。

四位立法會議員管浩鳴、劉國勳、鄭泳舜以及李浩然亦在名單中。此外亦有多名工商界人士，包括港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷、恒基主席李家誠、新地執行董事郭基泓，以及周大福企業行政總裁曾安業等。