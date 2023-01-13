內地防控放寬「水馬」淪無用武之地　經營者：價格暴跌逾20倍

【有線新聞】內地防疫措施全面鬆綁之後，特別是「新十條」明確列明不能隨意進行封區管控，令用於封控的「水馬」使用率暴跌。有經營者說，「水馬」的單價曾賣到數百元，但現在價格已跌了超過20倍。

內地在過去三年，全國多地實施過無數次的封區，街頭巷尾到處都可以看到「水馬」。有經營者說，「水馬」使用塑料製成，重量輕、容易裝拆，而且重複使用率又高，在大規模封控時，售價高而且不愁銷情，最高峰時每個可以賣到350元人民幣。

不過隨著「新十條」列明不能封區後，街頭的「水馬」已被清拆，有從事回收「水馬」的經營者表示，現在每個的回收價10至15元不等，轉售到地盤每個約30元。

正當「水馬」價格暴跌之際，不少防疫產品，因為民眾搶購令格價飆升。「口罩還有N95的嗎？沒有。(賣完了？)嗯，(那賣多少錢啊？)5塊錢一個，(一個還是一包？)一個。」有藥房店員指早前不少民眾想購買N95口罩而撲空，在缺貨情況下，連帶普通外科口罩都大賣。

有醫生就指一般情況下，只要戴普通口罩便可以。廣西醫科大學第二附屬醫院醫生鄭曉文表示：「在急診科、發熱門診，這種病人密集的情況下，才配戴N95來控制這個病毒的傳染。但實際上，如果在開放的區域

有通風的情況下，人口不是太密集的情況下，沒有必要配戴N95。」

有經營銷售N95口罩的商家指，防疫措施放寬初期，每個口罩入貨格約4元，曾炒至近10元都無貨可入，但隨著復工復產供應量提升後，目前N95及普通口罩的價格已回落不少。