內地學者：港區國安法實施效果佳　香港對外開放國際化法制基礎更牢固

【有線新聞】有出席研討會內地法律學者指，港區國安法實施效果愈好，香港對外開放國際化的法制基礎就會更加牢固。有本港學者則認為，人大常委會就港區國安法釋法，體現處理維護國家安全的職權分工。

對於港澳辦主任夏寶龍強調要全面準確貫徹實施港區國安法，全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元表示，近兩年香港的發展，充分體現了港區國安法實施的效果及重要性：「安全是發展的前提，發展是安全的保障。夏主席講話當中特別強調，以高水平的國家安全來護航，但是如何保持，法治是根本，而法治當中，香港國安法是非常重要的法制的基礎。通過這個實施兩年來，是表明國安法實施的效果越好，越有實效，香港的對外開放、國際化的法制的基礎更加的牢固。」

他又認為在安全上，一國兩制是最大包容性的制度體系，特別是如何構建和建設香港更多的集體力量，令不同信仰和價值觀的人，在一國兩制的框架下，可以形成廣泛的統一戰線。

另外，基本法委員會委員陳弘毅說，早前人大就港區國安法釋法，體現處理維護國家安全的職權分工：「中央就維護國家安全有根本的責任，亦即是有『兜底』的責任。特區政府在有些事情上未能處理，中央可以行使全面管治權去處理，中央有根本責任，特區則有憲制責任維護國家安全。」

他又提到，基於一國兩制的特殊情況，中央將某些維護國安的權責授予特區政府，特別是行政長官及國安委，而今次釋法亦明顯體現到這點。