國藥旗下Omicron mRNA疫苗　獲批准臨床試驗

【有線新聞】國藥集團旗下的Omicron mRNA疫苗獲批准臨床試驗。

國藥集團旗下中國生物科技公布，其研發的Omicron mRNA疫苗，周四正式獲中國藥監局批准臨床試驗，指此款疫苗採用新型抗原設計，可提高誘導中和抗體能力。未來會進一步研究，評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。