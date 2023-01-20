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國藥旗下Omicron mRNA疫苗 獲批准臨床試驗
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2023年01月20日
【有線新聞】國藥集團旗下的Omicron mRNA疫苗獲批准臨床試驗。
國藥集團旗下中國生物科技公布，其研發的Omicron mRNA疫苗，周四正式獲中國藥監局批准臨床試驗，指此款疫苗採用新型抗原設計，可提高誘導中和抗體能力。未來會進一步研究，評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。
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