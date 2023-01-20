內地旅行社指報團人數按年增逾十倍　有廣州市民指不考慮對中國人採取不友好防疫限制的國家

【有線新聞】有內地旅行社表示，今年農年新年報團人數按年增長超過十倍。有廣州市民指，外遊時不會考慮一些對中國人採取不友好防疫限制的國家。

在防疫政策放寬下，各省市不再要求民眾就地過節，加上春節一連七日長假，令不少廣州市民外遊興致大增。而沉寂三年的旅行社陸續復辦不同路線，無論是短線遊還是長線團，以至出國遊都吸引不少人來查詢報名。有廣州市民說：「去湖南看雪，因為南方人未看過雪。」

除了國內遊，今年1月8日起全國解除出入境限制，國際航班恢復。不過有市民就稱仍然會以國內遊為主，即使出國都會先選擇一些防疫政策友好，且沒有針對中國遊客特殊限制的國家。廣州市民表示：「可能會去泰國那些比較友好的國家」，「多數都在國內，現在不考慮國外了。因為現在太多政策，我覺得他們都很多是對我們有少少歧視。」

旅行社指今年國內長線遊較受歡迎，而團費方面就與往年差不多。廣州旅行社發言人官鍵說：「積壓了三年的出省遊，或者比較遠的旅遊的情緒或需求，在今個寒假及春節可以得到有效釋放。今年絕對是長線跨省有吸引力會更加高。」

他指雖然今個春節報團人數較去年增加十倍以上，但比起疫情前暫時只是恢復到三成左右。為了增加更多吸引力，部分路線更會按照旅客出行意向來重新設計。

旅行社表示，今年寒假籌辦的新春團種類選擇是疫情近三年來最多，亦有不少遊客選擇「錯峰出遊」，所以預計農曆新年之後仍會有出遊小高峰。