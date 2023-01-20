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蔡英文發表新春講話　指堅定維護台海和平穩定

  • i-Cable
  • 2023年01月20日
【有線新聞】在台灣，蔡英文新春前夕發表講話，提到解放軍頻繁擾台，台灣軍方會堅守崗位，維護台海和平穩定。
蔡英文向台灣同胞及全世界過農曆新年的人拜早年，指過去一年台灣充滿挑戰，疫情帶來各項考驗，而國際與地區亦出現很大變化，當局會全力以赴、積極應對。
另外面對大陸解放軍頻繁擾台，在台海周邊進行軍演，台灣軍方會堅守崗位，堅定維護台海及區域和平穩定。最後她祝大家兔年行大運、新年快樂。
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