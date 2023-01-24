集體回憶！上海15路線「辮子車」退役　司機：我駕駛了26年

【有線新聞】在上海，被稱為「辮子車」的無軌電車陸續汰舊換新，近日15路線的舊款「辮子車」退役，不少市民在終點站送別。

「歡迎各位新老上海市民來體驗，經過恒復風貌區的15路無軌電車，它有兩根小辮子的，對吧。」他手上拿著的是上海15路線無軌電車多款車型的照片，而這款「辮子車」將會載入史冊。車迷宋文超說：「今天是青年無軌車退役的日子，同時新型的復古車型『申沃牌』，也就是以前上海本土的，『上海牌』無軌電車(新車型)上線了。」

他不僅是車迷，還是「資深用家」，而擁有這份集體回益的，還有很多人。上星期二是15路線的這款「辮子車」最後一次服務市民，早上便有不少人在終點站拍照留念，歡送這款無軌電車。有市民說：「每次去外婆家都說要乘有『小辮子』的車子，有時候等不來，寧可多等幾班。」也有人表示：「坐了40多年了，從原來乘車要擠要搶，到現在車型越來越好。」

這款「辮子車」的回憶，深深留在他們的腦海，但對他來說，更有另一番意義。15路線司機王先生說：「(第一批)來了三輛，其中一輛就是我開的。當時掛彩車，前面掛大紅花的都有，還搞了一個儀式，還有點捨不得。我一直在15路開(電車)，到今年已經26年之多了，見證了很多更換車輛。」

將會「接力」行走15路線的會是這款復古新型無軌電車，特別之處是車頂的電線接駁杆採用了申縮的設計，可有效避免發生機械事故。