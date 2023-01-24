北京高校擬申辦DSE課程　在京港人家長冀更多支援

【有線新聞】政府計劃容許內地合資格的港人子弟學校，明年起可舉辦文憑試(DSE)場地。在北京，有招收港生的高校就表示，有意開辦DSE課程及提供考試場地，已向與香港方面提出申請；亦有在京的港人認為，政府對廣東省外的港人學生支援不足。

長居在北京的Phoebe，兒子在香港出世，在北京讀初中三年級。由於安排兒子返香港讀書不容易，正打算幫兒子報讀DSE課程，「因為我們是港籍學生，又可有多一個選擇，DSE可以是一個不錯的選擇，至少除了高考選擇外，我們選了DSE的話，能選擇到在國內高等學校升學，亦可選擇在香港(升大學)。」

目前在內地有不少辦學團體都有舉辦DSE課程。考評局早前公布，下年起只要是合資格的港人子弟學校，可成為「與考學校」舉辦DSE，學生可以原校考試。

根據升學資料，目前獲兩地認可開辦的港人子弟學校只有兩間；另外有12間收錄在列表中的學校，全部都集中在大灣區，其中有兩間正申請DSE課程認證。

前年國家統計局資料顯示，全國已登記的香港居民達37萬，單在北京就有6萬港人，反映在京港人學生有一定升學需求。Phoebe認為相比大灣區，要在北京取得DSE的資訊並不足夠，「北京現時開辦DSE課程學校其實很少，我們在這方面的資訊也比較有限，可以選擇的學校選項比較少，相對來說我認為若多些支援，或者多些(DSE課程)學校，比起是否在北京考試更重要。」

在順義區的這間國際學校，計劃今年開辦第一屆DSE班。校長說正跟香港教育機構合作，希望可成為大灣區以外的「與考學校」，「第一個在課程設置方面，我們就完全按照香港DSE考試的課程方式來進行設置；第二我們聘請了一個完整的香港的教研和輔導團隊，幫助我們最從選修課的開設、學生的輔導老師的培訓、教研教材的提供，從這幾個方面保證，我們有一個原汁原味的高水平的香港課程的開設的條件。」

這間國際學校亦提供由幼稚園到高中的一條龍升學服務，目前有約百分之五的學生都是香港人。校方預計如果在內地開辦DSE考場，未來在京港人學生會增加。

特區政府駐京辦表示，目前只接獲一間學校就設立試場的查詢，會向相關部門反映意見。考評局就表示，「與考學校」必須證明已獲內地相關部門認可為合資格的港人子弟學校，政府正商討和處理有關學校的申請，至於會否考慮加入其他民辦DSE課程的學校，將會適時再作公布。