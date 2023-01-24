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解放軍戰機年初一在南海空域跟踪監視外來飛機
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2023年01月24日
【有線新聞】解放軍戰機年初一在南海空域跟踪監視外來飛機，央視提及，中國南端的西沙永興島，南部戰區海軍航空兵大年初一中午派出兩架戰機飛往南海空域執行跟蹤監視任務。期間中方戰機幾次較大幅度改變飛行姿態，確保目標在監視範圍內，始終保持在有利位置，直至對方離開。
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