返回
按輸入鍵開始搜尋

解放軍戰機年初一在南海空域跟踪監視外來飛機

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】解放軍戰機年初一在南海空域跟踪監視外來飛機，央視提及，中國南端的西沙永興島，南部戰區海軍航空兵大年初一中午派出兩架戰機飛往南海空域執行跟蹤監視任務。期間中方戰機幾次較大幅度改變飛行姿態，確保目標在監視範圍內，始終保持在有利位置，直至對方離開。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日