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解放軍微博：垂直起降版殲-20非純幻想
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2023年01月24日
【有線新聞】解放軍在微博發文稱，要站在人類科學發展最前沿，才可實現一支真正適應和掌握未來戰場的人民軍隊。
文章指電影《流浪地球2》之中，垂直起降版殲-20戰機、無人機蜂群作戰等，並非純粹幻想，在未來戰場上是可能真實出現的。文章稱，培育和激發更多人對未來科技的興趣和想象力，讓創新與活力在國防事業中持續激盪，中華民族就一定能夠在星辰大海的征程中安穩如磐。
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