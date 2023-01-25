全國多地景點限流、遊客絡繹不絕　大批人抵寒冒雪登黃山泰山致滯留

【有線新聞】內地多個景點新春期間都採取限流措施，但遊客仍絡繹不絕。而受新一輪寒潮影響，不少景區顯著降溫，其中在安徽黃山和山東泰山，有大批人要抵受嚴寒，滯留山頂。

「所有人不讓走的。」「已經堵了好幾個小時了，小孩都不讓先走，小孩都受不住了，兩三歲小孩。」在安徽黃山景區，周二聚集大批遊客在山頂賞雪，但他們要離開就變得相當困難。有遊客稱，已滯留至少六個小時，加上山頂錄得零下十幾度的低溫，令他們十分難受。

景區工作人員解釋，由於假期加上下雪導致人多擠塞，所有遊客最終已安全下山；又指景區周三門票亦已預約爆滿。據了解，單在周二黃山景區已接待超過3.4萬名遊客，創下2018年以來春節假期單日接待量新高。

無獨有偶，在山東泰山景區都有大批遊客趁新春假期登山，他們同樣因為人多而被迫滯留。景區早前已發布多則通告稱，受此輪寒潮降雪影響，山頂溫度低見零下22度，部分道路嚴重積雪，建議預約好的民眾先退票，待寒潮過後再上山，但依然有不少游客冒著大雪低溫，慕名而至。

鑑於全國都有大批民眾出行，多地景區近日都先後發通知，採取臨時管制和限流措施，並呼籲遊客選擇其他日子出遊。