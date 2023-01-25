返回
按輸入鍵開始搜尋

全國多地景點限流、遊客絡繹不絕　大批人抵寒冒雪登黃山泰山致滯留

  • i-Cable
  • 2023年01月25日
【有線新聞】內地多個景點新春期間都採取限流措施，但遊客仍絡繹不絕。而受新一輪寒潮影響，不少景區顯著降溫，其中在安徽黃山和山東泰山，有大批人要抵受嚴寒，滯留山頂。
「所有人不讓走的。」「已經堵了好幾個小時了，小孩都不讓先走，小孩都受不住了，兩三歲小孩。」在安徽黃山景區，周二聚集大批遊客在山頂賞雪，但他們要離開就變得相當困難。有遊客稱，已滯留至少六個小時，加上山頂錄得零下十幾度的低溫，令他們十分難受。
景區工作人員解釋，由於假期加上下雪導致人多擠塞，所有遊客最終已安全下山；又指景區周三門票亦已預約爆滿。據了解，單在周二黃山景區已接待超過3.4萬名遊客，創下2018年以來春節假期單日接待量新高。
無獨有偶，在山東泰山景區都有大批遊客趁新春假期登山，他們同樣因為人多而被迫滯留。景區早前已發布多則通告稱，受此輪寒潮降雪影響，山頂溫度低見零下22度，部分道路嚴重積雪，建議預約好的民眾先退票，待寒潮過後再上山，但依然有不少游客冒著大雪低溫，慕名而至。
鑑於全國都有大批民眾出行，多地景區近日都先後發通知，採取臨時管制和限流措施，並呼籲遊客選擇其他日子出遊。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日