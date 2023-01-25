廣州欖雕民間工藝入選國家非遺項目 逾二百個欖核雕刻中華世紀龍

【有線新聞】廣州欖雕這項傳統民間工藝，入選國家非遺項目，以精湛的雕刻工藝流傳千年，別具特色。

廣州欖雕的傳承人曾昭鴻指，「這麼多年，我自己認為最深刻的作品，就是用了二百多個欖核，做了一隻中華世紀龍。」

曾昭鴻是廣州欖雕的傳承人，而這一艘鎮店之寶「中華世紀龍」，由構思、創作至完成歷時四年，當中所有拼貼都是採用自創的鑲嵌技術，透過榫頭結合組成，可說是前無古人。至於後有無來者，就要看看他的兒子曾憲鵬。

欖雕傳承人曾憲鵬表示，「在2002年的時候我看到一篇報道，廣州欖雕被廣東省列為作瀕臨失傳的傳統手工藝，我就提出要正式進入欖雕這行業，絕大多數長輩都反對我做這一行，後來經過我堅持，我亦和媽媽訂立五年之約，五年內如果我闖不出自己的名堂，我便要完全放棄欖雕，另外出去找工作。」

五年之約的最後一年，曾憲鵬與父親共同創作的《鄭和寶船》，在廣州的工藝美術評比中獲得銅獎，由這一隻船開始，令家中的長輩由反對變成支持。

欖雕傳承人曾憲鵬稱，「這一隻船亦是我和爸爸在設計風格上的一個分水嶺，我是會更加偏向於寫實，我所創作的題材都是要從歷史的文獻可以找得到出處的，而我爸爸是偏向天馬行空，偏向於寫意的。」

在2厘米的欖核上採用雕、鏤、鐫、銼、鑿、鑽等技法，雕刻各式人物、花鳥、山水、舟船、樓閣等形象，絕對不是雕蟲小技。

曾憲鵬指，「欖雕一般都有浮雕、圓雕，以及鏤空雕這三種技法。」

以往欖雕滿師需要至少三年時間，一年學畫畫、半年寫生，再加一年自製工具，最後半年先才坐在工作枱學藝，不過現時曾氏兩位師傅編寫了一系列教材，只要20小時便可學會。

曾憲鵬表示，「到目前為止亦教授超過150個學生，跟我們學習這個欖雕的技藝。」

在2016年開始，曾氏嘗試將欖雕課程，直接放到教師進修的課程當中，是廣州市非遺的技藝首例，由2016年到2019年，教授了超過60個中小學階段的美術老師，講到堅持一門手藝，曾昭鴻有這一番見解。

他指，「1972年開始至今堅持做到現在，我自己做到50年的經驗，得出就是幾個字，有創新就有市場，有市場才有傳承。」