「加特林」煙花內地爆紅　消防員實測威力強、籲勿小區中燃放

【有線新聞】內地一款名為「加特林」的煙花，在今年春節期間大受歡迎；不過消防員指，這款煙花威力相當強勁，若在小區內燃放，隨時會對居民安全造成構成威脅。

內地不少民眾都喜歡在新春期間燃放煙花爆竹慶祝，雖然全國很多省市都宣布限制燃放措施，但在法例容許的情況下，民眾的興致依然不受影響。

近日這一款名為「加特林」的煙花更是在內地大賣，由於在點燃時，煙花筒內會高速噴出不同顏色的彩彈，加上會密集地發出類似加特林機關槍的聲響，吸引不少網民拍片放上網。而原本一支出廠價，只是20元人民幣的加特林煙花，目前在多個省市已被炒至天價，甚至有地方賣到200元一支。

不過有消防員接受央視訪問時，就以這款煙花做實驗，模擬燃放時不慎燒著床單和衣物。

南京市消防救援支隊隊員梅亮說：「我們看到『加特林』噴射的速度很快，整體噴射的時間雖然不長，但是很快已經將我們事先準備好的床單和衣物已經引燃了，而且火勢是逐漸的擴大。」

消防員稱，這種煙花射出的火花威力巨大，不能直接對人，否則後果不堪設想。梅亮續說：「它(煙花)能夠在短時間之內，迅速攀升到六樓的層高，那假設我們在小區內燃放，它很有可能會躥入到我們打開窗戶的居民家庭的室內，從而釀成火災。」

消防員同時實測了不少民眾經常燃放的「仙女棒」，發現這款貌似沒多少殺傷力的煙花，其噴射出的火焰不但很快燒著報紙和衣物，火焰中心溫度更超過攝氏1000度，提醒民眾玩樂時要注意安全。