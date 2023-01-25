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亞太6E衛星與獨立推進艙成功分離

  • i-Cable
  • 2023年01月25日
【有線新聞】中國航天科技集團表示，全國首顆全自主實現軌道轉移衛星亞太6E衛星，與獨立推進艙近日成功分離。
亞太6E衛星本月13日在西昌衛星發射中心升空，衛星擁有全電力推進系統，當與推進艙分離後，會憑著兩套電力推進器自行轉換至同步軌道。
據新華社報道，亞太6E衛星屬於商用通信衛星，主要為東南亞地區提供高通量寬頻通信服務。
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