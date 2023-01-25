內地迎來冬奧後首個雪季 張家口崇禮多個滑雪場提升配套設施

【有線新聞】內地迎來冬奧後首個雪季，其中在舉辦過多項冬奧雪上項目的張家口崇禮區，多個滑雪場都提升配套設施，讓旅客享受更好的滑雪假期。

作為國家級滑雪旅遊度假地，崇禮當地目前已開設了七個大型滑雪場，合共有169條雪道，在舉辦冬奧後的首個雪季，更吸引不少滑雪愛好者專程來打卡。

旅客表示，「(對我來說)冬天旅遊的最大樂趣，可能就是滑雪了，來到崇禮這個地方，舉辨過冬奧的地方，這裏的冰雪資源很豐富，在運動員戰鬥過的地方滑雪，很驕傲也很興奮。」另一名旅客指，「這幾年的配套設施做得都特別好，整個縣城有無數的雪具店，還有餐飲及(其他)配套設施。」

好像這家當地首家，開放夜間滑雪的滑雪場，負責人表示隨著防疫鬆綁後，遊客量大幅增長，加上民眾對冰雪運動的熱情高漲，他們都做足準備，提升場地的娛樂性和安全性。

滑雪場副總經理鄒中橋稱，「在場地上我們增加了很多的雪道內容，包括對雪道進行維修，進行規模化，然後又增加了很多趣味性的小場地，比如說波浪道、蘑菇道。」

而當地另一家滑雪小鎮，是目前全國最大的綜合滑雪度假區，除了新增了1000間客房外，還提供其他娛樂元素。

滑雪小鎮常務副總裁李永太指，「我們在餐飲方面有多樣化的餐飲，也引進了小鎮，那麼客人在這兒能夠玩得好，休息得好。」

他們在冬奧期間曾接待過近8千名國內外的賓客，相關經驗讓他們更有信心，可以為旅客帶來更好的玩樂體驗。