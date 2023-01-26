四川甘孜州5.6級地震　成都等地震感強烈　官方：為去年瀘定縣6.8級地震餘震

【有線新聞】四川甘孜州瀘定縣凌晨發生5.6級地震，及後再多次發生餘震，暫時未知死傷人數。成都等地都有強烈震感。

閉路電視畫面所見，當地有民房出現強烈震動，室內家具猛烈搖晃。有居民憶述事發經過時，仍猶有餘悸：「從昨晚(周四)三點四十幾分、四十九分開始到現在，有三次大的(地震)，但是中間有十幾次小的。房子搖得哐哐哐，很強烈，三次特別強烈。我老婆跟我女兒她們是一會跑出去，一會跑進來。」

地震在周四凌晨3時49分發生，震央位於四川甘孜州瀘定縣，震源深度11公里。截至早上7時30分，共錄得至少7次3級或以上的餘震，其中最大一次為4.5級。

地震發生後，當局派出大批消防人員和車輛，趕往震央附近搜救，了解損毀情況。現場片段見到，前往震央沿途有泥石跌落路面。當局指目前通往震央的道路暢通，未有出現大規模倒塌，通信和電力供應仍正常。

附近多個地方亦感受到震動，距離瀘定縣200多公里的成都震感明顯，有民眾熟睡時被搖醒，室內有燈飾左右搖擺；而康定、南充等地都有人表示震感強烈。

四川省地震局表示，此次是去年9月5日瀘定縣6.8級地震的餘震，兩次地震震央相距只有8公里。