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廣東河源私家車隧道內著火爆炸　至少一人重傷、多人吸濃煙不適

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】廣東河源有私家車在隧道著火爆炸，至少一人受重傷。
涉事私家車在隧道內燃燒，車頭位置火光熊熊，大批民眾爭相從隧道逃出。另有片段見到，大量濃煙湧出隧道，有傷者倒臥在隧道口，救援人員為他急救。
事發在汕昆高速金花隧道，周四早上約11時，涉事私家車突然起火爆炸，由於正值新春返程高峰，當時有數十輛私家車在隧道內，多人吸入濃煙不適。消防到場用了一個小時將火救熄。
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