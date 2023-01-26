征戰中超多年、李鐵曾執教鞭　武漢長江宣布解散

【有線新聞】國足前主帥李鐵受查後，中國足壇經歷多次人事震盪而曾經由李鐵執教、征戰中超多年的武漢長江周三宣布正式解散，成為中超近四個賽季中，第四支解散的中超隊伍。

武漢長江周三晚發聲明稱，經慎重考慮後，決定即日起解散球隊，今後不再註冊參與任何由中國足協舉辦的男足比賽。

聲明重點提到，球會已妥善處理各項善後工作，包括結清所有球員和教練團的工資和社保款項；但就不點名地提到某位教練和他經手的部分球員，包括本地球員和外援等，都要按法律途徑處理；輿論普遍認為聲明內提到的「某位教練」，正是指在2017至2019年執教武漢隊的李鐵。

2009年2月成立的武漢隊，在2012至13賽季從中甲升班，代表武漢市征戰中超。雖然在多個賽季，球隊都在中超和中甲浮沉，但都招攬了不少具級數外援，例如有得到2017年亞冠神射手第二名、曾效力日職球隊浦和紅鑽的前鋒拉菲爾施華；西甲球會西維爾的副隊長、中堅丹尼爾卡列高等等。

在李鐵執教期間，球隊繼續大肆擴軍，但亦因此陷入嚴重財政危機，更因拖欠薪金遭足協扣分。當時已有內媒報道，李鐵執教年薪是1200萬人民幣，2020年他轉任國足主帥，涉嫌「幕後操盤」，違規收取武漢隊3000萬年薪，未按中國足協要求退還。

去年12月結束的2022賽季，武漢長江在34輪賽事僅得19分，原定要同廣州和河北隊，在下個賽季降至中甲作賽；而這三支球隊，碰巧李鐵都曾執教過。

武漢長江亦成為繼天津天海、江蘇蘇寧和重慶兩江競技後，中超近四個賽季內第四支解散的中超隊伍。