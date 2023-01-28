深圳羅湖口岸亮燈　有商戶指已準備好迎接通關

【有線新聞】入境處早前表示，正考慮將羅湖口岸納入第二階段通關，並有機會局部重開，在深圳的口岸大樓內部已經亮燈運作。有附近商戶表示，已經準備好迎接通關。

隨著內地長假結束，在首個工作日羅湖口岸的辦公室大樓，部分辦公室已經亮起燈光。通往口岸出入境通道一帶，保安亦明顯加強，不時有保安人員及警察巡邏。在關口附近的長途巴站，售票處負責人指近日已加開了不同省內長途車的班次，但乘客仍需要親身買票，不設網上預售。

至於位於關口附近的購物中心，是許多港人北上的第一站。有經營近三十年洋服生意的店主指，已經做好準備迎接通關。羅湖商業城西裝店負責人印錦余說：「通關後我第一時間要到深水埗採購材料回來，第一時間必須要去把料子買回來」，「羅湖口岸不通關，就是不屬於通關，都不會給人提供很多方便。真正實現通關之後，我估計羅湖商業城大家不在一個月全部開門，我可以說百分百全部開門迎接，做生意畢竟是想賺錢。」

商場方面就表示自口岸通關消息傳出後，農曆新年前後來詢問租務情況的人多了。羅湖商業城物業管理公司副總經理何勝安說：「我們這段時間做了好多準備。電梯的檢查、重新聘請外聘清潔工回來，整個羅湖商業城大清潔，洗手間翻身改造」，「未有通關消息之前，大概30%左右是空置。聽到通關消息之後大概10%重新租出。春節過後我想陸陸續續應該會出租。」

商場方面亦表示，通關首個月仍然會向租戶提供免租優惠，管理費亦會減半，之後再根據情況決定是否會作出調整。