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台灣下星期二起取消大陸入境旅客核酸檢疫措施
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2023年01月31日
【有線新聞】台灣宣布下星期二起，取消大陸入境旅客核酸檢疫措施。
疫情指揮中心指，大陸入境旅客陽性率，由原本的25%降至近日約2%，亦未發現新病毒株，所以取消有關措施，而大陸經港澳轉機入境旅客，再毋須持有48小時內核酸檢測或24小時快測陰性報告。
當局又稱秋冬呼吸道疾病已過流行期，最快今個星期放寬室內口罩令，台灣星期二新增3.2萬宗，本地新冠個案多32人死亡。
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