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玩鞭炮扔落下水道　河南3孩被炸傷釀1死2傷

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】河南有3名小孩將點燃的鞭炮扔入下水道，結果被炸傷，其中一人送院搶救無效死亡。
「小孩不成了，小孩不成了！可憐，可憐！」網傳片段見到，現場停泊了救護車，多人圍著倒臥在地的小孩痛哭。
意外發生在周三晚上7時許，有目擊者表示，當時有3名小孩在路邊玩鞭炮，其中一人將鞭炮扔入下水道，「下水道那個蓋子你知道吧，那個蓋子都炸得粉碎，一個孩子家是賣熱乾麵的，然後旁邊那個是賣五金的，賣熱麵的那個小孩放的炮，然後把做五金店的他們家的孩子給炸身亡了。」
目擊者說3名小孩年齡都在7歲左右，其中一人經搶救無效死亡，另外兩人仍在醫院救治。
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