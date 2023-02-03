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全面通關在即　蓮塘口岸商場租務查詢大增

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】內地與香港下周一全面恢復通關，其中蓮塘/香園圍口岸將會是啟用後首次實施旅客通關，在深圳的蓮塘口岸商業城近日多了人查詢租舖。
位於羅湖東面的蓮塘口岸2020年8月起啟用，但疫情原因一直只開通貨運，下周一才是首次實施旅客通關。連接口岸的蓮塘口岸商業城商舖十室九空，只有銀行、髮型屋及一間小食店營業。
不過有房地產中介表示，近日明顯多了人查詢商場租務情況。房地產中介鄭先生表示：「空置了很久，因為通關一直遙遙無期，令到他們(商戶)都沒信心了，應該在12月份就開始(有人諮詢) ，多了很多人來查詢商舖和住宅的問題。有些商務以及小朋友在香港讀書的，因為這裏比較方便。」
與其他口岸不同，蓮塘口岸位於住宅區座落大型屋苑樓下，旅客抵達後可以轉乘巴士或地鐵到其他地區。外界預料，日後會有更多往返深圳東的旅客選擇這個口岸。
另一方面，有在廣州南沙經營特色餐廳的澳門人表示，終於等了全面通關，期望會迎來更多旅客。南沙澳門餐廳負責人朱小姐表示：「一月部分(口岸)通關，遊客已經很明顯多了，2月6日開始全面通關，我也很期望遊客可以蜂擁而至。」她說通關後到香港採購食材會更方便，餐廳亦會準備更多食材及創作更多菜式迎客。
期待的還有內地旅客，通關消息公布後，內地有旅遊平台赴港澳兩地的搜尋量隨即增長超過3倍，酒店、機票需求亦上升。
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