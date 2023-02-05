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兩地明日起全面通關　北京辦理港澳簽注名額爆滿

  • i-Cable
  • 2023年02月05日
【有線新聞】內地與香港星期一起全面通關，在北京不少市民即時辦理港澳簽證。而旅遊平台有關港澳遊搜索量亦急升，推出的自由行套餐亦售罄。
在內地的一些熱門旅遊平台，近日以香港和澳門為目的地的搜索量增長超過三倍。相關的旅遊資訊瀏覽量亦上漲近2倍。不少旅行社更新網頁，提供一些自由行套票、主題公園門票等預訂旅遊相關服務。旅行平台馬蜂窩公布數據顯示，由重慶往返香港，在4月份所有日子的自由行套餐全部售罄。
至於在北京市公安局朝陽分局出入境接待大廳，繼續有不少人前往辦理港澳簽注。有北京市民說：「2月6號放開了，準備去澳門玩一下。我覺得香港比較適合買東西，然後澳門就比較適合遊玩。單從旅遊角度來講，所以我們這次選擇了澳門。」亦有人說希望到香港看演唱會，「看呂方的，等了好久了。因為也挺喜歡香港的，所以就去那邊旅遊，然後再看演唱會。」
但有人來到發現辦證的名額已滿，「因為我本人以前在香港讀書，也想去回去朋友、同學。簽注方面現在大家都比較想去港澳旅遊，都要排隊預約，我看已經要預約到下周五、下周六了。」
朝陽分局這一星期預約基本上已經全滿，如果要預約便要上網搜尋其他分局剩餘的名額。
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