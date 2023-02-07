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內藏多輛新能源汽車與零件 浙江杭州倉庫惹祝融無傷亡
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】浙江杭州有倉庫發生大火，無人傷亡。
片段所見，火勢相當猛烈，並有大量濃煙冒出，有消防員在火場附近灌救。
事發在拱墅區沈半路一個大型倉庫，周二早上約7時10分，倉庫突然起火。
據報失事倉庫由一間汽車公司與當地的燈具市場共用，內部放有多輛新能源汽車和大量相關零件。消防接報到場，火勢在兩小時後初步得到控制，起火原因有待調查。
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