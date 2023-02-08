公布16城市先行復航、包括廣州福州等　國台辦：台以疫情為由阻兩岸正常交流

【有線新聞】對於兩岸恢復直航，國台辦公布16個先行復航城市，包括廣州、南京和福州等，強調大陸方面無設立任何限制障礙，批評台灣當局以疫情為藉口，阻擋兩岸恢復正常交流。

針對兩岸直航恢復進程，國台辦周三公布，根據大陸航空主管部門上周三通過《海峽兩岸空運協議》，促請台方恢復兩岸直航航點，決定優先恢復包括廣州、深圳、南京和福州等16個兩岸直航航點。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，大陸方面已做好準備，沒有任何限制障礙，批評民進黨當局以疫情為藉口，阻擋兩岸交流，做法不得人心：「當前大陸疫情已得到很好的控制，兩岸同胞對實現正常的交流往來，有著非常強烈的意願，我們高度重視並且已經全面做好了相關的準備。以疫情為藉口來阻擋兩岸交流，是違背民意，不得人心，應當盡快地全面恢復『小三通』和兩岸民眾正常交流往來。」

有記者問到國民黨副主席夏立言周三起率團訪問大陸，民進黨當局認為此舉可能落入大陸的強制性政治框架，國台辦這樣回應：「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，秉持『兩岸一家親』理念，真誠地為台灣同胞謀福祉。民進黨當局出於政治私利，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，損害台灣同胞的利益福祉，危害台灣同胞的身家性命，一步步把台灣推向危險的境地，是對台灣社會主流民意的脅迫，是對台灣最大利益的威脅。」

朱鳳蓮重申，解決台灣問題的總體方略是堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國」和「九二共識」基礎上與台灣各界深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

而對於星雲法師近日圓寂，國台辦表示星雲法師生前持守民族大義，堅定支持統一、反對「台獨」，積極推動兩岸交流，深受兩岸同胞敬重，對他的離世深感悲痛。