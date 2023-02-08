內地掃黑劇《狂飆》掀熱潮　觀眾紛往取景地「打卡」、戲中物品受追捧

【有線新聞】內地一套以掃黑除惡為題材、名為《狂飆》的電視劇，開播後紅遍大江南北。有不少觀眾到取景場地「打卡」，連劇中的物品備受熱捧，甚至男主角張譯都獲邀出席由總理李克強主持的座談會。

《狂飆》是由中共政法委指導拍攝、以掃黑除惡為題材的電視連續劇，講述由張譯飾演的警員安欣與張頌文飾演的黑惡勢力頭目高啟強，展開長達20年的反罪惡鬥爭。

和其他同類劇集不同的是，《狂飆》花了頗大篇幅描寫反派高啟強，如何由一個普通的魚販，透過官商勾結和加入黑惡勢力等手段，最終成為犯罪集團的頭目。而劇中演員「狂飆式爆發」的演技，亦大受觀眾肯定。劇集在央視八台播出後，成為該頻道近9年來收視第一的劇集，在不同平台單日播放量更首次突破3億。

雖然大結局已在上周三播出，但熱潮至今仍未減退。有不少觀眾特地到取景場地廣東江門市「打卡」；有人就模仿劇中警員吃腸粉不加豉油，和去麵店吃豬腳粉，還說明「要和強哥同款」；亦有不少人效法高啟強直接進食即沖咖啡粉。

劇中高啟強喜歡讀《孫子兵法》，連帶現實中這本書在很多網購平台都銷量第一；甚至男主角張譯周一獲邀出席，由總理李克強主持的政府工作報告意見稿座談會，並在會上發言。有網民稱，這一連串的影響力可謂前所未有。