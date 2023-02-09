簽約3個月、最快周日上陣　林書豪正式加盟台職籃

【有線新聞】前NBA華裔球星林書豪正式轉戰台灣職業籃球聯賽，預計最快周日會為所屬球隊首度上陣，但當地球迷對他加盟反應不一。

「讓我們以掌聲來熱烈歡迎，高雄17直播鋼鐵人從零開始的華人傳奇：7號，Jeremy Lin，林書豪。」在加盟記者會上，球隊領隊、台灣籃球名宿高景炎為林書豪送上球隊7號球衣。高景炎證實，林書豪只簽了3個月合約，無透露薪酬等具體內容。

林書豪就表示選擇轉戰台灣，因為自己年紀漸大，現時為台灣籃壇效力，既可為目前戰績墊底的鋼鐵人提升實力，也將經驗灌輸給年輕球員：「如果我這個禮拜訓練的時候不受傷，我2月12號周日就會打第一場，這也是按照這個『0+7』(自主防疫)的這個規則。」因為防疫要求，將會令他錯過周六主場迎戰新北國王隊的比賽，無緣與其弟林書緯上演「兄弟對決」。

現年34歲、美國加州出生的林書豪司職控球後衛，2012年效力紐約人時帶領球隊連贏7場，包括主場戰勝已故NBA球星高比拜仁在陣的洛杉磯湖人，掀起過一陣的「林來瘋」熱潮。到2019年，他隨多倫多速龍奪得生涯唯一一個NBA總冠軍。他其後轉戰CBA，效力過北京和廣州隊，但表現大不如前。為廣州披甲7場賽事，只有場均6.9分、2.1助攻的數據。

台灣球迷對他加盟反應不一。有球迷希望他可以振興球市，周日他將首度登場的賽事，大部分門票都已賣出；但亦有人認為，林書豪效力CBA時表現不濟，加上他當時就大陸疫情發表言論的立場都惹過爭議，對他來台灣打球不抱期望。