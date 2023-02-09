疫情期間裁三分一人手　東莞毛織廠復工後不為招工煩惱

【有線新聞】內地新春後復工復產，不少工廠都爭相請人，但在東莞有港商開設的毛織廠，即使疫情期間裁減了人手，面對現在訂單大增，亦不用為請人而煩惱。

東莞大朗鎮以毛織產業聞名，當地有超過21000間毛織企業，但疫情導致部分工廠訂單減少，不過這間以生產及出口原廠委託設計代工、中高端毛織品為主的針織廠，訂單反而有增無減。

負責人指，他們一直加強開發部門的投入，即使疫情期間一度裁減了三分一員工，但仍做到疫情前三倍的訂單，不擔心像其他工廠一樣，為招工請人而煩惱。

針織公司負責人秦淑軍表示：「前面在開發、技術做的培訓和人才儲備，給了後續很大空間，導致這三年我們年年增長，我們工人都很開心。每一年的開工，很多企業存在招工荒時候，我們沒有過。」

他們相信在不增加人手的情況下，生產力仍可滿足今年20%至30%的訂單增長的需求，不過長遠來說，發展上仍面對不少問題。負責人指工廠面對其中一個問題是員工年齡斷層，因此推出實習計劃，招攬五名最優秀員工的子女，希望培養下一代人才。

秦淑軍說：「我們工人年齡層是比較大，因為好像這個行業，年青人入行不多，這個我也想政府多多鼓勵年青人入這行，年青人又不多，我們工人平均歲數，大概已經35到40歲，這個年齡段挺可怕的。」

他希望政府能推出優惠政策，增加毛織行業吸引力，同時在勞動年齡人口逐漸減少的大趨勢下，廠商亦應提高自動化程度，減少對人手依賴。