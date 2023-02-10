高永文率醫療團隊考察　冀將港式醫療服務引進大灣區

【有線新聞】一行三十多人的香港醫療考察團在大灣區考察，希望加強醫療專業的交流與合作，將港式醫療服務引進大灣區。

三十多名醫療專業界代表，周四起一連三日到大灣區六個城市考察，行程包括到深圳一間港資醫院，以及江門一間設有康養服務的醫療機構。

率團的全國政協委員、行政會議成員高永文表示，三年來因疫情原因考察團一直未能成行，期望此行深化推動兩地醫護，特別是醫療管理方面的交流，「我們在香港、在社區醫療發展比較成熟，特別是內地市民比較嚮往所謂港式的醫療，就是以病人為中心的文化，我們在香港也很著重醫療質量管理、風險管理、病人的安全，這些元素亦很希望在香港帶到大灣區，與大灣區同道一起去融合。」

他又表示，內地的遠程醫療發展，反過來亦值得香港參考，「在新冠疫情之後，香港人對於遠程醫療的接受程度是高了很多，所以香港的醫療參與，亦可以開始以遠程醫療開始，然後先切入我們一些實體醫護人員，或者醫療服務單位落地。」

有保險業界代表表示，希望兩地政府在醫療保險，互相承認方面作更多討論。中國香港保險學會主席歐陽祖瀚表示：「始終內地同胞，對香港保險產品一定需求，所以希望盡快推行跨境保險通，如果能夠推行，對於中港兩地的保險從業員都有協同效應。」

隨着愈來愈多港人在內地生活，高永文建議當局可以擴闊「港澳藥械通」應用點，以及推動醫療券在大灣區內更多港資醫療服務單位使用。