廣西南寧房企推出「百歲貸」惹議　當地銀行斥混淆概念、涉虛假宣傳

【有線新聞】廣西南寧近日有地產商海報指，業主與子女可一同貸款買樓，最長貸款年齡可達100歲。海報一出迅即引發爭議，銀行澄清是地產商涉嫌虛假宣傳，故意混淆概念。

地產商「建發房產」在樓盤宣傳海報上聲稱，可為買家延長按揭貸款年齡和期限，只要業主和子女一同向銀行借款，最長貸款年齡可達100歲。地產商職員這樣解釋：「接力貸，長輩的話不超過70歲，孩子的話資質夠的話，最高可以貸30年。70歲加30年就相當於貸100歲了，但是其實就是一個普通接力貸，然後用長輩的年限做的文章，一個廣告而已。」

海報一出就引發熱議。內媒訪問了南寧多間銀行，負責人指地產開發商宣傳上故意混淆概念，甚至很可能涉嫌虛假宣傳；包括以借款人70歲的最高年齡上限，加上30年的按揭最長年期為基礎，令所謂最長貸款年齡可達100歲。

多間內媒又報道，包括北京、杭州、寧波和長沙等地的多間銀行，近期都相繼將房貸年齡期限延長；部分銀行更表示，在得到其子女作擔保，且借款人退休金和擔保人月入是貸款月供兩倍的情況下，房貸年齡期限最長可達95歲。

有專家分析指，這一系列放寬措施旨在刺激房地產市場，又指延長貸款年齡上限，是針對具經濟條件的群體，並非盲目鼓勵中老年人借貸。

不過不少網民認為貸款年期太長，連子女都參與其中，變相透支他們未來的財富。