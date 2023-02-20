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合肥教授演講被批功利主義　遭學生上台搶咪　教育部門介入調查

  • i-Cable
  • 2023年02月20日
【有線新聞】合肥一名教授日前到中學演講，期間懷疑涉及不當內容，被學生走上台搶走話筒。事件引起爭議，當地教育部門指目前正對該名教授進行調查。
在合肥廬江中學，據報校方花了兩萬元，請了這名叫陳宏友的教授上周六到學校演講。但期間有學生不滿演講內容，走上台搶走話筒制止。 廬江中學學生說：「他眼裏面只有錢，學習就是為了錢、崇洋媚外。努力學習為了甚麼，是為了中華民族偉大復興。」
片段在網上引起熱議，有學生指當時陳宏友在演講中聲稱，「學生讀書就是為了錢」、「不應談理想抱負」。又指「讀書是為了與外國的優良基因融合」，「如果考到美國的好大學就可以挑選全世界的男人女人」。而他自己的兒子就到了美國讀書並找了一個美國女朋友。學生批評他崇洋媚外、宣揚功利，內容也涉及種族和國籍的不當言論。
合肥市政府其後公布，教育部門正對陳宏友進行調查，又指廬江中學沒把關好教學內容，將會調查問責。不過事後他回應時指，是學生誤解了他的意思，對此感到內疚。提到以往他曾經在當地中學舉行超過一千場演講，認為是教育部門和學校對他的信任，現時正留在家中接受調查。
有網上資料顯示，陳宏友是合肥師範學院的副教授，也是安徽省中小學教師的培訓專家。但現時在師範學院的網站上，他的有關資料已經被刪除。
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