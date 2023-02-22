因染粉紅色頭髮遭網絡欺凌　浙女研究生走上自殺不歸路

【有線新聞】山東及浙江近日相繼有人因為長期遭到網絡欺凌，最終選擇走上自殺的不歸路。針對接二連三發生的悲劇，內媒發文指網絡暴力已經成為互聯網的一大頑疾，敦促司法機關出手整治這種歪風。

這位染了粉紅色頭髮、24歲的鄭靈華，是華東師範大學的研究生，去年7月，她在社交平台上載了探望患病在床的爺爺，並展示大學錄取通知書的合照，之後便開始遭到網絡欺凌。

有網民留言批評她作為研究生，不應將頭髮染成粉紅色，甚至有人罵她是陪酒女等。長期的人身攻擊，令她寢食難安，更患上抑鬱症，去年10月開始更要休學治療。

期間她嘗試過搜集及截錄那些惡意言論，希望追究欺凌者。但有律師指，她的這種反擊不但沒有作用，反而造成了自身二次傷害，「你收集證據的一個過程，其實也是一個二次折磨的過程，對她來說可能精神上，還是要遭受一次打擊很痛苦。」

直到周日，鄭靈華的朋友在網絡平台發布她的自殺的死訊，說她早在休學時，已多次萌生輕生念頭，狠批欺凌者將好友迫上絕路。

類似悲劇在山東亦發生，一名叫「管管」的網紅，曾經駕駛拖拉機遊歷西藏，令他受到不少人的關注，同時亦引來不少網民惡言相向，說他故意炒作、騙取粉絲的金錢等，最終他在上星期二自殺身亡。

網紅「管管」的妻子哭訴說：「此帳號也就是說我的老公，在直播的這一段時間，長達半年多，被一個黑粉網暴辱罵、謾罵挑唆，到最終我老公受不了，選擇喝農藥自盡，因為家裏面還有兩個60多歲的老人，還有一個3個月的孩子。」

近年接二連三發生遭網絡欺凌導致事主尋死事件，官媒近日發文指出，言論自由在任何地方都不是絕對的，尤其在這個社交媒體橫行的時代，言語的威力是巨大的，呼籲不要將負面情緒發洩到陌生人身上；另有媒體敦促司法機關出手整治這種歪風。